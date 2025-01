Chiusano San Domenico: "La cattura dell'orso nel giorno della candelora" Come da tradizione, un uomo vestito da orso verrà portato in catene lungo le strade

Domenica 2 Febbraio 2025 a partire dalle ore 14.00 si terrà la tradizionale manifestazione de “La cattura dell’orso, organizzata dalla pro loco Piero De Napoli e patrocinata dal comune di Chiusano San Domenico.

A partire dalla Collina San Domenico il corteo si snoderà per le strade del paese tra canti e balli popolari.

La cattura dell’Orso è un’antica festa popolare che si svolge a Chiusano di San Domenico il giorno della Candelora legata ad una leggenda verbalmente tramandata.

Si racconta che l’Orso uscisse dalla tana per vedere come fosse il tempo. Se il tempo era buono, l’Orso restava fuori, se invece fosse stato brutto, l’Orso sarebbe tornato a dormire e quindi l’inverno sarebbe durato ancora per molto tempo. Per esorcizzare l’inverno, 12 cacciatori, rappresentanti i 12 mesi dell’anno, andavano alla ricerca dell’Orso per stanarlo e catturarlo: si auspicava così l’arrivo della primavera e un raccolto abbondante.

Ritorna così anche domenica 2 Febbraio il folcloristico corteo: un uomo vestito con un costume da orso verrà portato in catene per le vie del paese.

Dapprima l’orso verrà svegliato e stanato e poi incatenato dai 12 cacciatori per dare inizio al corteo lungo le strade del paese dove l’Orso verrà accompagnato a ritmo di musiche popolari e a suon di sfottò. La festa si concluderà in piazza dove l’orso Martino verrà ammaestrato e lo si farà esibire offrendogli premi culinari più o meno graditi. In concomitanza il “dirigente” prenderà la parola per trattare con sarcasmo e ironia i temi più importanti dell’anno trascorso e le vicende del paese.

Al corteo parteciperanno anche 12 baby cacciatori, in aiuto ai cacciatori adulti. La Proloco Piero De Napoli invita tutti ad unirsi al folcloristico corteo per auspicare con tale rito l’arrivo della primavera.