Alla Candelora il confronto su Ragione e Religione con Cecchi Paone Alle 19.30, all’auditorium dell’Ic di Mercogliano, la giornata del primo febbraio della Candelora

Una riflessione su fede e scienza per interrogarsi sull’incontro possibile tra due universi apparentemente distanti. Sarà il confronto su “Ragione e Religione” con il giornalista e divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone e Antonello Sannino, presidente Osservatorio LgbtQiA+ della Campania a chiudere, alle 19.30, all’auditorium dell’Ic di Mercogliano, la giornata del primo febbraio della Candelora a Montevergine, promossa dal Comune di Mercogliano in sinergia con il Comune di Avellino, l’Ente Parco del Partenio e le associazioni del territorio. Modera Francesco Lepore, giornalista. A concludere l’incontro Ilaria Di Gaeta, presidente del Consiglio e delegata alla cultura, turismo e gentilezza del Comune di Mercogliano.

(Sarà possibile prenotare il proprio posto a questo link https://tinyurl.com/2nfcbxs8) Ed è proprio Cecchi Paone a ribadire l’importanza di continuare a combattere per diritti riconosciuti in tutti i paesi che possono dirsi civili “La strada da seguire è ancora lunga. Penso al matrimonio egalitario, a una legge contro l’odio e la discriminazione legata all’orientamento sessuale, al diritto all’adozione, alla necessità di tutelare figure come quelle dei femminielli” A precedere l’incontro con Cecchi Paone, alle 17.30, alla chiesa di San Francesco di Mercogliano,“Tutt’ se fa pe’ te, Mamma Schiavona”, viaggio tra musica popolare e fede mariana, conferenza musicata con fra Fedele Mattera e Francesco Lepore. Alle 18,30, presso la sede di Avionica, “A lume di Candelora. Vent’anni in transito con la tradizione” dialogo con Carolina Vesce, docente di antropologia culturale all’Università di Messina. Alle 22 l’ormai tradizionale festa al 35mm, al Multiplex di Mercogliano con “Adoro”, un party fuori dagli schemi, nel segno della libertà che vedrà ospiti speciali Vladimir Luxuria e Priscilla, Hosts di Drag Race Italia.