Emergenza idrica: appello del comitato Uniamoci per l'acqua all'Alto Calore "Chiediamo di essere ammessi almeno in qualità di uditori all'incontro del 3 febbraio"

Il comitato "Uniamoci per l'acqua" esprime il proprio interesse a partecipare all'incontro in oggetto, chiedendo di essere ammessi almeno in qualità di uditori.

"Alto Calore Servizi Spa è un ente pubblico, il cui operato deve essere improntato alla massima trasparenza, al pari dell'acqua che gestisce. Tale trasparenza, elemento fondamentale per la corretta gestione di un bene comune essenziale, deve necessariamente coinvolgere la partecipazione attiva dei cittadini e delle associazioni che li rappresentano.

In occasione della grave crisi idrica, sia i sindacati confederali (Cgil, Cisl, Uil) e della Ugl, sia le Rsu aziendali, non hanno espresso pubblicamente alcuna posizione in merito. Tale silenzio, in una situazione di emergenza che ha toccato da vicino la comunità, appare in contrasto con la natura pubblica dell'ente e con il diritto dei cittadini ad essere informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano.

Il comitato "Uniamoci per l'acqua" si chiede se tale atteggiamento silente non possa essere interpretato come una forma di adesione a quel "Sistema" che l'avvocato Lenzi aveva denunciato in una sua precedente intervista. Un sistema che, secondo l'avvocato, ha ostacolato una gestione trasparente ed efficiente del servizio idrico, a discapito degli interessi della collettività.

La partecipazione dei cittadini, attraverso le loro rappresentanze, è un elemento imprescindibile per garantire la trasparenza e la correttezza dell'operato di un ente pubblico come Alto Calore Servizi Spa.

Pertanto, il comitato "Uniamoci per l'acqua" chiede di poter partecipare all'incontro del 3 febbraio, al fine di poter ascoltare le posizioni delle parti coinvolte e di poter contribuire, con la propria voce, alla discussione sulla gestione di un bene comune essenziale come l'acqua.

In conclusione, il comitato "Uniamoci per l'acqua" ribadisce il proprio interesse a partecipare all'incontro, auspicando che la propria richiesta venga accolta, nel rispetto del diritto all'informazione e alla partecipazione dei cittadini.