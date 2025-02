Grottaminarda: si ufficializza il nuovo esecutivo in consiglio La presidente Virginia Pascucci, ha convocato la seduta

La presidente del consiglio comunale, Virginia Pascucci, ha convocato una seduta del consesso per domani, mercoledì 5 febbraio alle ore 18:00, in prima convocazione, e per giovedì 6 febbraio, sempre alle ore 18:00, in seconda (per entrambe senza ora di tolleranza).

Il consiglio comunale che come di consueto si svolgerà nell'aula "Sandro Pertini" di Palazzo Portoghesi e che sarà trasmesso in diretta streaming attraverso il canale YouTube dell'ente, prevede la discussione di 3 punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione verbali della seduta del 19 dicembre 2024.

2. Comunicazione revoca assessori comunali e nomina nuova giunta comunale.

3. Approvazione variazione al documento unico di programmazione (Dup) Periodo 2025/2027 - sezione 3.1 "Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche" e sezione 10 - "Programmazione triennale del fabbisogno del personale" e variazione al bilancio di previsione 2025/2027.