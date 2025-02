Campagna R1pud1A Emergency: Calitri c'è Donne per il sociale: "Grazie per la calorosa accoglienza ricevuta"

"Il 2 febbraio siamo stati invitati a Calitri per partecipare all’incontro organizzato dall’associazione di volontariato Donne Per Il Sociale in occasione della “Giornata della memoria”, un momento importante per ricordare e ribadire l’indispensabile esigenza di ripudiare la guerra". Lo scrive in una nota l'organizzazione no profit "Donne per il sociale".

"Esprimiamo il nostro sincero ringraziamento all’associazione per l’incontro tanto interessante quanto coinvolgente, nonché per l’accoglienza calorosa ricevuta.

Un sentito grazie anche al sindaco del Comune di Calitri Michele Di Maio, e all’amministrazione comunale per aver aderito con entusiasmo e determinazione alla campagna #R1pud1A di Emergency."