Ariano, frana via Fontananuova: Franza firma ordinanza contingibile ed urgente La decisione a seguito dello stato di pericolo evidenziato dal dirigente dell'area tecnica Morella

Si lavora in notturna in via fontananuova ad Ariano Irpino per la sostituzione integrale degli impianti di acqua e gas metano dopo la frana di oltre un mese fa.

Interventi intelligenti, al fine di non intralciare il traffico e la viabilità ordinaria. E' di oggi a seguito della relazione da parte del dirigente dell'area tecnica Angelo Morella, nella quale si denota lo stato di pericolo, l'ordinanza contingibile ed urgente da parte del sindaco Enrico Franza.

"Ritenuto che nelle more dell’intervento risolutivo, a garanzia della pubblica e privata incolumità, si è ritenuto necessario disporre il monitoraggio continuo delle strutture oggetto di dissesto al fine di poter evidenziare tempestivamente ogni eventuale aggravio della situazione riscontrata ed adottare i provvedimenti conseguenti. Preso atto che in data 10/01/2025 i tecnici dell’ufficio Uod genio civile di Ariano Irpino hanno espletato un sopralluogo procedendo ad una valutazione a vista della zona, nel corso della quale hanno accertato che il versante sub verticale, da cui si è verificato il distacco di muri in blocchi, con relativi massi arenari cementati, di varia pezzatura, hanno interessato le viabilità di accesso

al primo condominio di 24 unità abitative) ed al secondo di 36, sono stati effettuati opportuni sopralluoghi tesi a monitorare il sito in modo da accertare lo stato dell’arte e verificare eventuali

progressioni verso monte dell’area in dissesto, considerato che il ciglio di frana è a pochi metri

dalla strada comunale via fontanuova e sue opere di contenimento e in tale frangente sono state

rilevate ulteriori criticità dettagliate nella relazione del dirigente dell’area tecnica Angelo

Morella.

Preso atto che nella relazione viene segnalato che “Le condizioni del sito inducono a ritenere indispensabile ed indifferibile la realizzazione di un’opera di contenimento e stabilizzazione delle

aree a monte del ciglio di frana che proteggano le sovrastanti aree pubbliche da fenomeni di richiamo in parte già in atto. L’opera garantirebbe la mitigazione dell’avanzamento del fronte di frana, il cui ciglio superiore, in avanzamento, ha raggiunto i muri di contenimento e la stessa via fontananuova, in modo da preservare ulteriori danni e pericoli a tutela della privata e pubblica incolumità”.

Atteso che, stante la valutazione del dirigente dell’area tecnica, risulta necessario un urgente intervento di manutenzione e di ripristino, a completamento delle attività direttamente connesse al soccorso tecnico urgente effettuato, tendente ad eliminare lo stato in essere, in quanto il perdurare della situazione potrebbe rapidamente evolvere in modo negativo, viste le caratteristiche di imprevedibilità ed eccezionalità

del fenomeno.

Ordina alle due immobiliari quali soggetti interessati dalla situazione di pericolo per la pubblica incolumità: di provvedere, ad approntare opere provvisionali a salvaguardia della pubblica e privata incolumità ad horas dalla data di notifica della presente ordinanza e, attestando a fine lavori con apposita perizia redatta da tecnico abilitato, l’avvenuta esecuzione a perfetta regola d’arte dei lavori intimati con la presente ordinanza, ad adottare, nelle more dell’esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza, il monitoraggio delle parti ammalorate oggetto del dissesto con ogni ulteriore azione utile a prevenire ogni eventuale aggravio della situazione riscontrata.

Tutte le iniziative finalizzate ad assicurare la pubblica incolumità dovranno essere attuate

tempestivamente ed in caso di accertata inottemperanza all’ordine si provvederà in via sostitutiva

e a danno senza necessità di ulteriori adempimenti da parte dell'amministrazione.

All’inottemperanza del presente ordine consegue la denuncia all’autorità giudiziaria per il reato

di cui all’articolo 650 e 677 c. 3 del codice penale.