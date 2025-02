Domicella, scoperta discarica a cielo aperto: scatta il sequestro Operazione effettuata dalla Guardia Agroforestale Italiana

Una discarica a cielo aperto è stata rinvenuta dagli operatori della Guardia Agroforestale Italiana nel comune di Domicella. Il personale, guidato dal dirigente Regionale di settore Andrea Palmese, ha scoperto in via Nocelle 6 tubi di scarico fognarie di Eternit, 15 contenitori misti di smalto e acquaragia, culla, trio, materasso matrimoniale e singolo, un mobile e tanto altro. Considerato la pericolosità di alcuni rifiuti presenti ed il pregio ambientale dell'area, la Guardia Agroforestale Italiana ha chiesto la bonifica dell'area. In seguito alla segnalazione, la discarica è stata posta sotto sequestro e sono in corso accertamenti per risalire ai responsabili dell'abbandono.