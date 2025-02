BigMama: "Ci vediamo a Sanremo, sto preparando delle cose assurde" L'artista di San Michele di Serino sui social: ci vediamo sul palco Suzuki Stage di piazza Colombo

Prove lunghe ed estenuanti per prepararsi per la sua serata a Sanremo per BigMama, la rapper di San Michele di Serino, che scandisce con video e storie sui social il conto alla rovescia. Saranno Raf, BigMama, Ermal Meta, Benji & Fede e Tedua gli artisti che si esibirano sul palco esterno del Suzuki Stage in piazza Colombo per ciascuna delle cinque serate del festival di Sanremo, dall'11 al 15 febbraio.

BigMama non corre, dunque, tra i big per la vittoria dell'edizione 2025 di Sanremo, ma sarà la protagonista di un concerto speciale sul palco del Suzuki Stage della città dei fiori.

I brani in gara intanto sono 29, come sappiamo, ma ci sono due band, un duo e un quartetto. Gli artisti coinvolti quindi sono 39. La più giovane è Sarah Toscano di 18 anni, il più anziano Massimo Ranieri di 73.

I 29 cantanti e le canzoni in gara a Sanremo 2025

Achille Lauro - "Incoscienti giovani", Bresh - "La tana del granchio", Brunori Sas - "L'albero delle noci", Clara - "Febbre", Coma_Cose - "Cuoricini", Elodie - "Dimenticarsi alle 7", Fedez - "Battito", Francesca Michielin - "Fango in Paradiso", Francesco Gabbani - "Viva la vita", Gaia - "Chiamo io chiami tu", Giorgia - "La cura per me", Irama - "Lentamente", Joan Thiele - "Eco", Lucio Corsi - "Volevo essere un duro", Marcella Bella - "Pelle diamante" Massimo Ranieri - "Tra le mani un cuore", Modà - "Non ti dimentico", Noemi - "Se t'innamori muori", Olly - "Balorda nostalgia", Rkomi - "Il ritmo delle cose", Rocco Hunt - "Mille vote ancora", Rose Villain - "Fuorilegge", Sarah Toscano - "Amarcord", Serena Brancale - "Anema e core", Shablo feat. Guè, Joshua & Tormento - "La mia parola", Simone Cristicchi - "Quando sarai piccola", The Kolors - "Tu con chi fai l'amore", Tony Effe - "Damme 'na mano", Willie Peyote - "Grazie ma no grazie".