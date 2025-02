Ariano: si è rinnovata la processione nella ricorenza della Madonna di Lourdes Fede e profonda devozione alla Vergine dei miracoli nella giornata mondiale del malato

Una processione come ogni anno molto sentita dai fedeli della parrocchia Madonna di Fatima e non solo, nella ricorrenza della Madonna di Lourdes, in cui si celebra in tutto il mondo la giornata mondiale del malato.

Da stamane in tanti hanno visitato la piccola e suggestiva grotta dedicata alla Vergine dei miracoli, a ridosso del rione San Pietro ad Ariano Irpino, lungo la statale 90 delle puglie.

Un luogo di preghiera e meditazione, ben curato grazie all'abnegazione di Rolando Sciarrillo e di chi in vari modi manifesta la propria attenzione verso questo meraviglioso luogo. Dopo la celebrazione tenutasi stamane e il rosario pomeridiano, si è dato vita, in maniera ordinata alla processione, che dalla grotta ha raggiunto il Santuario Madonna di Fatima nel piano di zona, scortata da una volante delle polizia e una pattuglia della municipale. Presenti i volontari di Panacea con un'ambulanza in caso di necessità. A guidarla le suore della congregazione si San Francesco Saverio, insieme ad un gruppo di sacerdoti, con in primis il parroco don Alberto Lucarelli insieme a don Vincenzo Losanno.

Un pensiero particolare è stato rivolto a tutti gli ammalati e a quanti operano ogni giorno al loro fianco, facendoli sentire meno soli, nella loro sofferenza.