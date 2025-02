Ariano, mercato settimanale spostato a Cardito: ecco le ultime informazioni Cambiano anche gli orari per la raccolta rifiuti nel piano di zona

Sopralluogo della polizia municipale in serata nel circuito del piano di zona ad Ariano Irpino in cui a partire da domani mattina verrà trasferito temporaneamente il mercato settimanale del mercoledì. Viene rivolto un appello ai residenti, nel tratto già munito di segnaletica, di spostare i veicoli al di fuori dell'area mercato onde evitare spiacevoli rimozioni, non essendo permesso il transito. Posizionata la segnaletica lungo tutto il perimetro mercatale e sensibilizzata anche la parrocchia per informare la popolazione.

Il dispositivo:

Divieto di transito e sosta veicolare, su ambo i lati, dalle ore 07.00 alle ore 14.00 nella giornata del mercoledì, lungo la viabilità nel rione Piano di Zona costituita dal doppio anello viario adiacente alla chiesa “Madonna di Fatima”, lato ovest ed est.

Per effetto del provvedimento nella giornata del mercoledì è ristabilita la fruizione di piazza Mazzini quale capolinea dei trasporti pubblici extraurbani e fermata autobus urbani.

A tal proposito si comunicano le corse straordinarie dell’Amu del mercato del mercoledì: Martiri/Cardito - corsa diretta Via Variante, partenza: ore 8.45 ex bar Rosanna arrivo: ore 9.00 Cardito scuola media, Cardito/Martiri - corsa diretta Via Variante partenza: ore 10,45 Cardito scuola media arrivo: ore 11,00 ex bar Rosanna.

La raccolta rifiuti nel rione Cardito, piano di zona, sarà anticipata di un'ora ogni mercoledì per consentire le operazioni di allestimento e stallo del mercato settimanale.

"Si invita la cittadinanza e gli esercenti a rispettare il nuovo orario, al fine di garantire il decoro e l'ordine nell'area interessata".

Oltre al mercato settimanale, anche la fiera delle palme, la fiera in Albis, la fiera Sant’Antonio e la fiera ognissanti, verranno spostate in via temporanea in località Cardito Piano di Zona, fino alla conclusione dei lavori Pnrr di rifacimento delle piazze.

Il mercato ortofrutticolo/agroalimentare resterà invece ubicato nel centro storico sull’area scoperta livello superiore del silos parcheggio “Rione Valle”.