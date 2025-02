Lavori di notte in autostrada, Sull'A16 chiusa la stazione Avellino ovest La comunicazione

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di domani e giovedì 13 febbraio, con orario 21-6, sarà chiusa la stazione di AVELLINO Ovest in uscita da entrambe le provenienze, Napoli e Canosa e in entrata verso Napoli. Lo fa sapere Autostrade per l'Italia che in alternativa consiglia di utilizzare la stazione di Baiano, in entrata verso Napoli e in uscita provenendo da Napoli, o la stazione di AVELLINO Est in uscita, provenendo da Canosa.