Bus Air in fiamme in autostrada: paura a bordo Il rogo nei pressi di Nola

Autobus dell’azienda Air in fiamme, paura in autostrada. E' successo ieri mattina. Il mezzo partito da Napoli e diretto all’Università di Fisciano, ha preso fuoco mentre percorreva l’autostrada nei pressi di Nola.

L’autista, resosi conto del pericolo, è riuscito a fermare il mezzo sulla corsia d’emergenza, permettendo ai passeggeri, per lo più studenti, di scendere appena in tempo. In pochi istanti, il bus è stato avvolto dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area interessata dal rogo.Al momento, le cause dell’incendio non sono note, ma si ipotizza che le fiamme si siano propagate nel vano motore (posteriore). Solo pochi giorni fa un altro mezzo Air era finito contro una barriera spartitraffico in un tratto interessato da lavori. L'impatto era stato forte ma nessuno dei passeggeri aveva riportato ferite.