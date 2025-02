Ariano, si è insediato il mercato a Cardito: ecco le prime immagini e foto Polizia municipale operativa già dalle sei del mattino

La "catastrofe" annunciata sui social e dalla politica spesso disfattista non c'è stata. Le immagini parlano da sole. La nuova dislocazione del mercato nel piano di zona ad Ariano Irpino è passata quasi inosservata. L'ansia è cessata in un attimo.

Polizia municipale già operativa con il comandante Angelo Bruno in prima persona e i suoi uomini, abitanti rispettosi delle regole, ambulanti puntuali nel posizionarsi nei vari spazi assegnati guidati dagli agenti e dai volontari del gruppo comunale della protezione civile.

Un avvio scandito dal rintocco delle campane del Santuario Madonna di Fatima. Dalle 7.30 ognuno al proprio posto motivati per questa nuova esperienza. "Confidiamo in una svolta, qui ci sono tutte le premesse per fare bene - ci dicono - siamo tutti raggruppati e il percorso permette di potere visitare ogni bancarella. E soprattutto è dislocato tutto in pianura e questo è un aspetto importante, soprattutto per le persone anziane. Noi siamo fiduciosi, certo ci vorrà il tempo per avere un quadro più chiaro. Vie di fuga rispettate, parcheggi all'ingresso del piano di zona, piazzale ufficio postale, palazzetto. Collaborazione anche da parte dei camionisti della zona. "In piazza Mazzini vi erano più servizi, edicola, bar vicino - ci dice un ambulante - speriamo che sotto la spinta del mercato apra anche qualche attività, ci vorrebbe un bar e un punto ristorativo volante e sarebbe il top quest'area".

Mentre stiamo scrivendo ci ferma una donna. "Io insegno a Greci e ho necessità di uscire di casa, ma soprattutto ho paura di lasciare la mia auto lontano, abito in una delle palazzine che affacciano al nuovo parco giochi. E' un disagio, avendo orari diversi di uscita la mattina. Ditemi voi se sbaglio". Un altro abitante con lo stesso problema appare più rassegnato: "E' un sacrificio di qualche ora, facciamo tutti e abbandoniamo la macchina. Se non ci sono altre soluzioni è giusto che ognuno di noi faccia la nostra parte". Senza intralcio il transito delle auto verso l'istituto alberghiero. Aprono gli stand, la nuova fase del marcato è appena partita. Nessuna catastrofe dunque, tutto sembra procedere bene. Sulla statale 90 delle puglie, il traffico normale di sempre ma scorrevole.

Carmela Roberto, una residente: "Vivo nel Piano di Zona, sono uscita di casa nell'orario che doveva essere il più critico: le 8:00. State sereni, il dramma di cui si parla da settimane su fb non si è consumato, tutto tranquillo, traffico regolare. Da oggi potete cambiare argomento di discussione. Viva Ariano sempre, che sia centro o periferia".