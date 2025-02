BigMama è show a Sanremo: il balletto travolgente conquista tutti Ieri sera lo show sul palco di Piazza Colombo

BigMama è ancora una volta protagonista al Festival di Sanremo. Ieri sera l’artista originaria di San Michele di Serino, in provincia di Avellino, ha portato tutta la sua energia sul Suzuki Stage, conquistando il pubblico con la sua presenza scenica e la sua voce potente. BigMama si è divertita a ballare e cantare sulle note de "La rabbia non ti basta" e ha aggiunto un tocco in più perché non si è limitata soltanto a essere intonata ma ha anche ballato, dando prova al suo pubblico di essere cresciuta anche come artista.

L’esibizione di BigMama sul Suzuki Stage

Pur non essendo in gara, la sua esibizione è stata un momento di grande intensità e coinvolgimento, confermando il legame speciale che ha con questo evento.

Le parole di BigMama su Sanremo

Rispondendo a Carlo Conti, l’artista ha dichiarato con emozione: “Porto Sanremo nel cuore. Se non sto qui sto male”, sottolineando quanto il Festival di Sanremo rappresenti per lei un luogo fondamentale nel suo percorso musicale.

Il sostegno di San Michele di Serino e dell’Irpinia

L’esibizione di BigMama ha acceso l’entusiasmo non solo del pubblico presente, ma anche di San Michele di Serino e di tutta l’Irpinia, che hanno seguito con orgoglio la performance della loro concittadina.