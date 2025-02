Ariano: nuovo scempio nei pressi del Santuario di Valleluogo Indagano gli uomini della polizia municipale

Nuovo scempio nei pressi del Santuario di Valleluogo ad Ariano Irpino, una zona tra le più belle e suggestive del territorio arianese ma spesso oltraggiata da incivili.

E' accaduto in passato ad opera di qualche residente ed è successo ancora una volta. C'è che ha abbandonato sacchetti di immondizia, come del resto sta avvenendo in altre contrade della città e persino un water.

A fare la scoperta è stato un passante. Sul posto si è recato il personale della polizia municipale che ha avviato le relative indagini.

Numerose sono state negli ultimi giorni le sanzioni da parte degli agenti per l'abbandono selvaggio di rifiuti in strada. Attività, fanno sapere dal comando di piazza Mazzini che proseguirà senza sosta.