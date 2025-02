Serino, movimento franoso: tragedia sfiorata sulla strada provinciale Immediato l'intervento delle squadre dell'Anas per ripristinare tempestivamente la viabilità

di Paola Iandolo

Sfiorata la tragedia lungo la ex SR 574 al km 17+000 del Monte Terminio, nel territorio del comune di Serino. Forse a causa delle pioggia battente delle ultime ore si è verificato un distacco di pietrame dal costone roccioso sovrastante, con invasione della carreggiata. Il personale della Provincia di Avellino è stata subito allertata. Sul posto sono intervenuti le squadre in reperibilità che hanno immediatamente messo in sicurezza l’area. Come si vede dalle immagini, il movimento franoso è stato di portata notevole: per fortuna in quel momento non c’era nessun’auto in transito.