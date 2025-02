Maria Karol trionfa a Sanremo New Talent: premiata per migliore interpretazione Da Melito a Sanremo

Maria Karol Lanza, giovanissima cantante di Melito Irpino, ha trionfato alla finale di Sanremo New Talent, aggiudicandosi il premio per la miglior interpretazione.

A soli 11 anni, Maria Karol ha conquistato la giuria con una performance impeccabile di "Canta ancora", brano di Arisa, dimostrando padronanza della voce e sicurezza sul palco. L’artista si è esibita anche al Sanremo Doc, presso il Palafiori, aggiungendo un'altra esperienza prestigiosa al suo percorso musicale. Il successo al Sanremo New Talent ha aperto nuove porte per Maria Karol. Ma non solo: la giovane artista è stata selezionata dal produttore del programma Fatti Sentire Festival, in onda su Rai Due, segno che il suo talento è ormai riconosciuto a livello nazionale. Maria Karol ha superato anche le preselezioni per The Voice Kids, il noto programma musicale condotto da Antonella Clerici. Se confermata, potrebbe presto esibirsi davanti al grande pubblico televisivo.

"Torniamo da Sanremo con un bagaglio pieno di emozioni e tante soddisfazioni. Maria Karol ha mostrato maturità e sicurezza sul palco. Sarà stata l'aria sanremese!", hanno dichiarato i suoi genitori, Antonia e Fabio.