Montecalvo Irpino: conto alla rovescia per il carnevale in parrocchia Quest'anno ben tredici carri lungo le strade del paese. La gioia di don Giancarlo Scrocco

Fervono i preparativi a Montecalvo Irpino, in provincia di Avellino per la terza edizione del carnevale, organizzata dalla parrocchia San Pompilio Maria Pirrotti, in collaborazione con la fondazione Rosa Cristini e il patrocinio del Comune. Evento in programma domenica 2 marzo con raduno e presentazione dei carri in piazza Leone XIII.

Si tratta di una manifestazione molto attesa e particolarmente coinvolgente come lo è il dinamico parroco del paese don Giancarlo Scrocco, tra i primi ad attendere con gioia questa grande giornata di festa e aggregazione.

"La manifestazione “Carnevale in parrocchia” - ci spiega - è nata tre anni fa a cura della parrocchia di San Pompilio Maria Pirrotti in Montecalvo Irpino, con lo scopo di esorcizzare e superare insieme, l’incubo del Covid. Dopo il lungo periodo di isolamento si avvertiva la voglia di tornare a stare insieme".

L’evento è stato ideato proprio dal parroco don Giancarlo Scrocco insieme al gruppo dei collaboratori parrocchiali, soprattutto per far divertire i bambini. Ma poi, strada facendo, i preparativi hanno coinvolto le famiglie, genitori, amici, che, nel periodo a ridosso della data dell’evento, si ritrovano la sera per lavorare insieme: l’entusiasmo fa passare anche la stanchezza di una giornata impegnativa.

L’evento nasce nel 2023 con la prima edizione del “Carnevale in parrocchia”. Si tratta di una sfilata di carri allegorici a tema libero.

Il programma della giornata: Il 2 marzo sfileranno 13 carri per le strade principali del paese per un percorso di circa quatto chilometri.

La mattina della sfilata i carri si posizioneranno in spazi predisposti in piazza Leone XIII a partire dalle ore 10:00. Man mano che prenderanno posto, dal palco ci sarà una breve presentazione del Carro stesso.

Alle 12:30 pausa pranzo: per chi desidera ci sarà la possibilità di fermarsi in piazza e acquistare il pasto preparato a cura della Parrocchia.

Alle ore 15:00 inizierà la sfilata per le strade di Montecalvo. La sicurezza è a cura del Comune di Montecalvo che collabora attivamente con la Parrocchia per la buona riuscita dell’evento: sia curando la logistica, sia attraverso un contributo economico.

Per le ore 18:00 è programmata la premiazione, una volta che tutti i carri sono tornati e riposizionati nell’area parcheggio in piazza Leone XIII. Ci saranno tre premi: 500,00; 300,00; 200,00 euro per i Carri che si posizioneranno rispettivamente al primo; secondo e terzo posto.

"Lo spirito che anima il nostro Carnevale è rimasto quello dell’inizio: la volontà di stare bene insieme divertendoci in modo sano".