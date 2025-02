Giustizia di prossimità al servizio delle aree interne: monito di Caivano "Serve una scelta condivisa e strategica dal punto di vista della collocazione"

"La cittadella giudiziaria per i piccoli comuni irpini, dell’arianese e della Baronia, necessita di una scelta condivisa e strategica dal punto di vista della collocazione". Il monito arriva da Virgilio Caivano, portavoce del coordinamento piccoli comuni italiani.

L’autostazione Air potrebbe rispondere in maniera adeguata per garantire quella “giustizia di prossimità” necessaria e fondamentale anche per chi vive nei piccoli comuni della “corona irpina” e non solo.

Fondamentale per chi investe, per il rischio d’impresa nelle nostre aree interne. I notevoli investimenti in Valle Ufita con la stazione dell’alta capacità e velocità ferroviaria con tutta una serie di investimenti anche per altre importanti infrastrutture, necessitano di una presenza di forte impatto dal punto di vista della “legalità” anche attraverso la presenza efficace ed efficiente dei servizi giudiziari.

Come coordinamento dei piccoli comuni italiani così come abbiamo fatto per le realtà dei Monti Dauni in Puglia, sostenendo la candidatura di Lucera come sede del tribunale - conclude Caivano - coerentemente sollecitiamo una visione unitaria del territorio e delle sue articolazioni istituzionali, sociali, economiche e

politiche.

Ai cittadini occorrono servizi e la lotta alla desertificazione demografica dei nostri piccoli comuni passa anche attraverso atti di “coerente consapevolezza” che i campanili non hanno più senso".