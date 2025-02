Ariano: scocca l'amore nel centro polivalente e Michele e Silvana si sposano Lui divorziato, lei vedova sono convolati a nozze dopo essersi innamorati tra un ballo e l’altro

L’amore che non ha età e scocca nei luoghi giusti, quelli che agevolano l’aggregazione nelle aree interne alle prese con una desertificazione sempre più marcata. L’amore che aiuta a tenersi giovani e in forma, scacciando via brutti pensieri e solitudine. Michele Sgobbo 72 anni di cui 50 vissuti a Prato cresciuto nello storico rione Tranesi e Silvana Del Vecchio 54 anni anche lei arianese, lui divorziato, lei vedova sono convolati a nozze dopo essersi innamorati tra un ballo e l’altro nel centro sociale polivalente di Ariano Irpino.

“Abbiamo scelto di coronare il nostro sogno d’amore, all’interno del centro sociale polivalente, perché è qui che è sbocciato il nostro amore, grazie a chi ci ha fatto incontrare e conoscere. E’ bastato poco per unire le nostre vite. Ringraziamo il presidente Antonio Ceruolo per la grande accoglienza e il calore dimostrato e questa meravigliosa realtà, diventata la nostra famiglia”.

I sentimenti non invecchiano con l'età, ricorda il maestro Franco Battiato. E ogni età ha le sue peculiarità. L'anima gemella esiste, è dietro l'angolo, basta non arrendersi.

“Il centro sociale polivalente ed i centri terza età affiliati nascono sul territorio del comune di Ariano Irpino per favorire la valorizzazione delle persone appartenenti alla fascia della terza età - afferma l’assessore alle politiche sociali Pasqualino Molinario - attività laboratoriali, culturali, ludiche, sportive dov’è l’anziano ha la possibilità di sentirsi ancora utile, autonomo e di avere un ruolo importante nella vita sociale.

In una fase della vita dove la solitudine spesso prende il sopravvento, si incontrano amici ed a volte l’amore.

Così nasce la storia di Michele e Silvana che all’interno del centro polivalente si sono incontrati e hanno coronato il loro sogno, promettendosi amore eterno tra l’affetto e la partecipazione degli amici più cari. Nasce così una nuova famiglia.

In qualità di assessore alle politiche sociali del comune di Ariano Irpino - conclude Pasqualino Molinario, con il sindaco Enrico Franza e tutta l’amministrazione partecipiamo con gioia agli eventi positivi che nascono dai servizi promossi sul territorio arianese e formuliamo i più sentiti auguri agli sposi Michele e Silvana”.

Ben nove circoli affiliati, circa 1000 associati. Una grande forza cresciuta incredibilmente nel corso degli anni.

“Terza età non significa più sentirsi anziani - afferma con gioia il presidente Ceruolo - la storia di questi due giovani sposi è la prima, ci auguriamo di una lunga serie. Altre coppie hanno intrapreso un percorso d’amore, si stanno frequentando e questo lascia ben sperare”.

Soddisfatto il sindaco Enrico Franza il quale si è congratulato per il grande impegno di Antonio Ceruolo, promotore di tante iniziative, di tutti gli altri referenti dei vari circoli augurando una lunga vita ricca di gioia e serenità a Michele e Silvana.

“Siamo veramente contenti, un augurio speciale a questa coppia, al centro polivalente, a tutti i circoli e i loro rappresentanti. Come amministrazione, saremo sempre vicini a queste iniziative che danno lustro alla nostra città. Una comunità viva”.

Cupido non ha età, e ogni stagione e ogni luogo sono buoni per scoccare dalla faretra la freccia dell'amore che è per tutta la vita.