Sturno, Laurea ad Memoriam in onore di Roy Ciampa Un riconoscimento per lo studente irpino, una delle quattro vittime della strage di Mirabella Eclano

di Paola Iandolo

Una Laurea ad memoriam in onore di Antonio Roy Ciampa. Quella che sarà conferita il prossimo 24 febbraio dall’Università di Salerno con una cerimonia prevista nell’Ateneo alle ore 15. Un riconoscimento importante per onorare la memoria del ventunenne studente di Sturno, una delle quattro vittime della terribile strage di Mirabella Eclano. Roy, nonostante la giovanissima età era il più giovane presidente di un club ufficiale della Ducati “Motolito Doc Grottaminarda”.

Il “Motolito” a cui il club di Roy è intitolato, è l’unico monumento di tutto il Sud d’Italia dedicato ai centauri vittime della strada. Era impegnatissimo nella promozione della sicurezza stradale ed impegnato anche nelle scuole. Come si legge nell’invito alla cerimonia che si terra’ presso l’Ateneo salernitano, si tratta di “un riconoscimento al suo impegno, ai suoi sogni e alla sua dedizione, che resteranno per sempre nei nostri cuori. Sarà un momento speciale per ricordare e celebrare insieme il suo percorso e il segno indelebile che ha lasciato”.