Campionati di Cucina Italiana: titoli e medaglie per gli chef irpini A Rimini i campionati

La Campania URCC (Unione Regionale Cuochi della Campania) capitanata in primis dal suo Presidente Luigi Vitiello, si conferma protagonista indiscussa ai Campionati di Cucina Italiana 2025, conclusasi ieri a Rimini, conquistando titoli nazionali e una pioggia di medaglie d’oro, d’argento e di bronzo. Un successo che celebra il talento, la passione e la grande tradizione gastronomica della nostra regione. Tra la Categoria Squadra Cucina Calda, spicca il Team Caserta che conquista la Medaglia d’Oro ed il Titolo di Campioni d’Italia 2025, seguito dalla Medaglia d’Oro del Culinary Team Napoli, prestigiose Medaglie d’Argento sono arrivate dal Culinary Team Avellino, Culinary Team Benevento, Culinary team Vesuvio Torre del Greco A. V.S.N., Culinary Team Stabiese Equana Monti Lattari mentre dal Culinary Team Junior Benevento Medaglia di Bronzo.

Tra la Categoria Lady Chef l’Irpina Stefania Di Gregorio, Trionfa con la Medaglia d’Oro e 3°Posto assoluto che ricordiamo ha gareggiato in rappresentanza dell’intera Regione, portando sul podio l’eccellenza della cucina campana. Dallo Street Food è arrivato il podio più alto con la Medaglia d’Oro per il Team Stabiese Equani Monti Lattari e il Titolo di Campioni d’Italia, per la stessa categoria sono arrivate Medaglie d’Argento per il Team Caserta, per il Team Benevento, Team Napoli, per il Team Torre del Greco A.V.S.N Medaglia di Bronzo Anche per la Categoria Mistery Box arriva il podio più alto con la Medaglia d’Oro e il Titolo Di Campioni d’Italia per gli Chef dell’Associazione Cuochi Avellinesi Roberto Leone e Mario Raduazzo

Tantissime medaglie anche dalla categoria K1e K2 Cucina Calda per l’Associazione Cuochi Avellinesi gli Chef, Emanuele Ragano – Medaglia di Bronzo K1: Vito Antonio Rullo- Medaglia di Bronzo K1, Emmanuel Arcamone – Medaglia di Bronzo K1, Vito Mattera – Medaglia di Bronzo K1, Giovanni Di Scala – Diploma K1, Sonia Luciano Lady Chef– Medaglia di Bronzo, categoria K2

per l’Associazione Cuochi Benevento gli Chef Diploma per il Ragazzo Speciale Angelo Pio Verzino e Debora Santoro per l’Associazione Cuochi Caserta gli Chef, Massimo Rubino Medaglia d’Argento K1, Gianfranco Anzini e Giuseppe dell’Aversana Diploma K1, Francesco De Lucia Medaglia d’Argento K1, Luigi Di Fusco Medaglia dArgento K1, Gennaro Pirozzi Medaglia di Bronzo K1, Emanuele Girardi Medaglia di Bronzo K1, Luigi Di Fusco Medaglia d’Argento Junior K1, Mattia Esposito Medaglia d’Argento Junior K1, Alessio Napoletano Medaglia di Bronzo Junior K1, Addeo Sebastiano Medaglia di Bronzo Junior K1, LadyChef Maria Iannone Medaglia di Bronzo K2, Nicola Venditto Medaglia di Bronzo K2, Premio Pollicione Salvatore Pezone. Per l’Associazione Cuochi Torre del Greco Area Vesuviana Nolana Strianese Categoria Miglior Allievo, Giuseppe Sirignano dell’Istituto De’ Medici che ha rappresentato l’URCCampania ha conquistato la Medaglia d’Argento, Per la Categoria K1 lo Chef, Michele Pentella Medaglia di Bronzo Junior K1. Per l’Associazione Cuochi Stabiese Equana Monti Lattari gli Chef, Erbusto Andrea Medaglia d’Argento K1, Vicedomini Salvatore Medaglia d’Argento K1. Un plauso speciale va a tutti i partecipanti campani che hanno gareggiato con determinazione e professionalità, dimostrando ancora una volta il valore della nostra scuola culinaria.

"Fondamentale il supporto e coordinamento di questa laboriosa organizzazione regionale e quindi al Presidente Luigi Vitiello e al Consiglio dell’Unione Regionale della Campania, della Federazione Italiana Cuochi, dei responsabili di categoria e delle associazioni provinciali che hanno sostenuto i nostri chef in questa esperienza di altissimo livello. Questo trionfo conferma la Campania dei Cuochi come una terra di eccellenze gastronomiche, capace di distinguersi nel panorama nazionale grazie a un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. Complimenti a tutti i vincitori e a tutti coloro che hanno rappresentato con orgoglio la nostra regione!". Conclude Vitiello.