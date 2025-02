Sempre meno nati e trasporti ridotti: sos dei sindaci Altirpini L'incontro di ieri del prefetto, procuratore e forze dell'ordine

Si è svolta a Sant’Angelo dei Lombardi il terzo appuntamento dell’Osservatorio provinciale sullo stato della provincia, voluto dal Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso. All’incontro con le comunità dei Comuni di Guardia Lombardi, Morra De Sanctis, Rocca San Felice, Sant’Angelo dei Lombardi, Torella dei Lombardi e Villamaina hanno partecipato anche il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, Dott. Domenico Airoma, e i vertici delle Forze dell’ordine.

Nel corso dell’evento, grazie al contributo dei Sindaci, ma soprattutto ai numerosi interventi della platea di Associazioni e cittadini, sono emerse le principali criticità e le tematiche più sentite nei territori in questione.

Un focus specifico è stato riservato ai temi della desertificazione demografica, dell’isolamento e del trasporto pubblico locale, il cui deficit rischia di determinare anche un impoverimento culturale. Inoltre, sono state affrontate le questioni della sanità, della riorganizzazione dei distretti giudiziari, della sicurezza stradale, della condizione giovanile, del potenziamento delle reti internet e dello sviluppo di un turismo sostenibile attraverso il coordinamento tra enti locali.

Dal punto di vista dell’ordine e della sicurezza pubblica, pur non essendo questa un’area caratterizzata da un elevato livello di criminalità, il Prefetto ha assicurato la massima attenzione, sensibilizzando le Amministrazioni locali a potenziare i sistemi di videosorveglianza e a favorire una maggiore collaborazione tra cittadini e istituzioni, fondamentale per tutelare queste comunità sane da infiltrazioni criminali e incursioni da territori circostanti.

L’iniziativa ha riscosso un ampio apprezzamento da parte dei partecipanti, che hanno sottolineato l’importanza di questo percorso di confronto e dialogo, che proseguirà il prossimo 5 marzo con una tappa ad Ariano Irpino, con l’obiettivo di proseguire la campagna di ascolto per rafforzare il legame tra Stato e comunità.