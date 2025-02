Pensiline smart ad Ariano, Franza: "Un'avventura verso il futuro" Il sindaco ringrazia per l'impegno instancabile l'assessore Toni La Braca

"Dopo un’odissea che avrebbe fatto impallidire qualsiasi romanzo epico, siamo finalmente riusciti a superare ogni ostacolo.

Chi avrebbe mai pensato che installare delle semplici pensiline potesse trasformarsi in un'avventura così complicata? Tra un bando andato deserto e innumerevoli lungaggini burocratiche, ci siamo trovati a dover rivedere i piani". E' quanto scrive in una nota il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza.

"Il progetto iniziale prevedeva un bando per l'installazione gratuita di pensiline da parte di un'impresa in cambio di pubblicità.

Tuttavia, il mercato ha deciso di non partecipare, portando a ulteriori rallentamenti. Così, abbiamo preso la decisione di acquistare noi stessi queste benedette pensiline!

Non si tratta solo di pensiline, ma di soluzioni smart e dal design moderno, veri e propri simboli della nostra resilienza.

Desidero esprimere un sincero ringraziamento a tutti i cittadini per la pazienza e la comprensione, e un riconoscimento speciale va al personale comunale, e in particolare all’assessore Toni la Braca, per il suo impegno instancabile.

È grazie alla passione e al lavoro di ciascuno di loro che abbiamo raggiunto questo importante traguardo. Ariano avanza verso il futuro, facendo suo il passo delle più grandi realtà cittadine. Ricordiamo che dietro ogni piccola conquista ci sono tante persone che si spendono per la nostra comunità. A loro va il nostro rispetto e gratitudine".

Ecco le caratteristiche delle nuove pensiline smart:

Vetri fotovoltaici per la produzione di energia sostenibile, illuminazione a led, efficiente e rispettosa dell’ambiente, porte con punti di ricarica Usb e wireless, per consentire agli utenti di ricaricare i dispositivi elettronici e connettersi a Internet, Hotspot Wi-Fi, per offrire connessione gratuita, spazi pubblicitari, la cui gestione sarà successivamente concessa ad aziende specializzate.