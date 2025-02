Ariano: scempio rifiuti accanto all'ingresso della Basilica Cattedrale Ecco che cosa sta accadendo in piazza Duomo di fronte ad un locale

Sacchetti di immondizia depositati in maniera incivile accanto all'ingresso della Basilica Cattedrale, all'imbocco di via del Riscatto. C'è chi da giorni, approfittando della confusione generale sembra aver preso gusto nel lasciare a terra, vicino ai bidoni in dotazione ad un locale situato in questa zona rifiuti di ogni genere.

Un escamotage per non differenziate i rifiuti ed evitare di imbattersi nelle aree in cui sono in funzione le ecoisole.

"E' una situazione che sta davvero degenerando - ci dice la titolare di un'attività - uno scempio". A questo va aggiunto chiaramente la presenza di randagi che approfittando della presenza di sacchetti a terra trascinano resti di alimenti presenti all'interno e quant'altro lungo la strada. Il caso è stato segnalato alla polizia municipale.

Per quanto riguarda la situazione delle ecoisole e disagi segnalati dalla popolazione nelle zone rurali, parla l'assessore Toni La Braca:

"Abbiamo effettuato una serie di modifiche, aumentato il conferimento della plastica, chiesto in questa prima fase il supporto della protezione civile davanti alle strutture, installato la cartellonistica, in contrada Torreamando abbiamo dovuto riposizionare di nuovo i bidoni e nel frattempo ordinate altre sei ecoisole. Ci stiamo muovendo su tutti i frontri per portare il servizio a funzionare bene, ancora un pò di pazienza e collaborazione ed entreremo a pieno regime".