Carnevale in Irpinia: festa in maschera per tutti a Grottaminarda Appuntamento a martedi` 4 marzo nell'auditorium comunale

a cura di

Gianni Vigoroso

venerdì 21 febbraio 2025 alle 14:44



L'appuntamento e` a partire dalle ore 16:00 e fino alle ore 19:00 per trascorrere un pomeriggio tutti insieme rigorosamente “mascherati”.