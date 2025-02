Flumeri prega per Papa Francesco, don Claudio: "Mi lega a lui un grande ricordo" "Ho avuto modo di abbracciarlo, di parlargli e anche di sorridere insieme"

Dall’Argentina la sua terra natale al resto del mondo. Un’ondata di affetto infinita per Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dal 14 febbraio scorso per una polmonite bilaterale. Tantissime le attestazioni di solidarietà in Campania.

Da Flumeri in Irpinia il messaggio di don Claudio Lettieri: "Siamo tutti coinvolti in questo momento, nel rivolgere una preghiera al Santo Padre. E' un momento particolare, dove la malattia lo sta portando a soffrire e a stare in ospedale. Il nostro vescovo Sergio Melillo, ha invogliato e esortati tutti noi parroci a celebrare una messa proprio per la guarigione del Papa.

Al pontefice, a me personalmente mi lega un bellissimo ricordo, quando ho festeggiati i miei 25 anni di sacerdozi. Ho avuto modo di abbracciarlo, di parlargli e anche di sorridere insieme a lui. E' una persona veramente umana, attenta e disponibile.

Papa Francesco ha iniziato un cambiamento epocale all'interno della chiesa, c'è a chi piace e a chi no, ma quando avvengono questi cambiamenti è sempre l'azione dello spirito santo che agisce per il bene e non per il male".