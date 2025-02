Villanova del Battista: una targa in memoria del compianto Celestino Grande Una giornata emozionante dedicata alla prevenzione del tumore al seno

Grande successo per la giornata di prevenzione promossa dall'Amos Ariano Irpino in collaborazione con il comune di Villanova del Battista alla presenza di Carlo Iannace, Marisa Di Cicilia, Michele Capozzi e Lucia Lamanna. Le donne in rosa, sono ritornate con profonda emozione, nello studio del compianto Celestino Grande. Ben 130 le visite senologiche effettuate.

Una giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno. L'iniziativa mira a sensibilizzare l'importanza della diagnosi precoce e del controllo regolare per contrastare l'insorgenza del cancro alla mammella.

Una cerimonia istituzionale culminata con la scopertura della targa in memoria di Celestino Grande, medico di famiglia scomparso lo scorso giugno, dopo tantissimi anni di servizio per l'intera comunità di Villanova del Battista.

Proprio all’esterno del suo studio è stata collocata la targa, il sindaco e l'amministrazione comunale, in rappresentanza della cittadinanza, hanno voluto omaggiare in segno di riconoscenza e gratitudine, per il grande supporto umano e professionale verso tutti i suoi pazienti.

Presente la famiglia di Celestino Grande, la moglie Pina e i figli Giorgio e Gennaro, tutti particolarmente commossi, per il grande affetto ricevuto dalle tantissime persone che non hanno voluto mancare a questo appuntamento.

Le parole del sindaco Ernesto Iorizzo, nel suo intervento: “Un grande uomo e un grande professionista, amato e stimato a Villanova del Battista e non solo. Disponibile, gentile, coraggioso, sempre pronto ad ascoltare e offrire sostegno a chiunque ne avesse bisogno. La sua morte ha lasciato un grande vuoto in paese e per questo abbiamo voluto omaggiare la sua memoria con qualcosa di tangibile.

Sulla targa sono riportate le seguenti parole:

"Al medico, all'uomo, all'amico che ci ha insegnato la cura con il sorriso. Grande professionista amato da tutti, il suo ricordo non svanirà mai. L'intera comunità di Villanova del Battista con stima e gratitudine".

Occasione che ha visto protagonisti anche i bambini, le famiglie e le catechiste di Villanova del Battista che, con la loro generosità, hanno consegnato un assegno da 600 euro al grande Carlo Iannace da destinare ai bambini dell’Aorn Santobono Pausilipon di Napoli. Un grande gesto che fa onore all’intera comunità villanovese.