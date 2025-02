Arcieri del tricolle: tutti a podio a Torre Le Nocelle Gara interregionale indoor a 187 metri

Tutti a podio i sei Arcieri del Tricolle scesi in campo domenica 23 febbraio 2025 al palazzetto dello sport di Torre Le Nocelle per partecipare alla gara interregionale indoor a 187 metri già valevole per il prossimo campionato sia nazionale che regionale 2026.



Questi i podi riportati in classifica generale: Simone De Gregorio, arco olimpico, giovanissimi maschile, oro, Eleonora Pisapia, arco compound, master femminile, oro, Marianna Rogazzo, arco nudo, master femminile, oro, Angelino Grieco, Antonio Zotti e Domenico Paonessa, arco nudo, squadra master maschile, argento.