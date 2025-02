Calcio campano in lutto, addio ad Antonio Moscaritolo: aveva 24 anni Lutto a Mirabella Eclano. La Figc: era sempre al fianco della sua squadra

La comunità di Mirabella Eclano è in lutto per la prematura scomparsa di Antonio Moscaritolo, giovane calciatore dell’ASD Atletico Bonito, morto a soli 24 anni a causa di una malattia. Un dolore senza fine per la comunità eclanese, che in queste ore si è stretta intorno alla famiglia del 24enne. Lutto e cordoglio nel mondo del calcio dilettantistico campano. Sui social si susseguono messaggi di cordoglio per ricordare Antonio: “Non ci sono parole per descrivere questo dolore, solo un vuoto incolmabile. Avevi un’intera vita davanti a te, è impossibile accettare una simile perdita. Ciao Tony, ci hai spezzato il cuore, vola felice tra i cieli. Rip.”

La societa Asd Atletico Bonito scrive: Questa è una sconfitta importante per chi non potrà conoscere la tua bonta'; ma per i tanti che ti hanno conosciuto sei e sarai un esempio di Forza...Ciao Antonio, non sarà mai un addio".

"Il gruppo di minoranza RINASCITA ECLANESE si stringe commossa intorno alla famiglia del giovane Antonio Moscaritolo ed esprime il suo profondo cordoglio per la sua prematura scomparsa.

Dire addio a un giovane della comunità è il lutto di tutta la comunità." . Amita annota: "Sconvolta e attonita, sono vicina con affetto sincero al profondo e incommensurabile dolore della famiglia Di Placido-Moscaritolo per la scomparsa del giovane Antonio, andato via troppo presto da questo mondo ,lasciando un vuoto incolmabile. Il suo passaggio sulla Terra , anche se breve, ha lasciato ricordi preziosi di bontà, generosità e altruismo. Non saranno mai dimenticati il suo sorriso, la sua gioia di vivere, i sogni gioiosi e il suo affetto per coloro che amava. Stringo al mio cuore la famiglia con un forte affettuoso abbraccio",.

Oggi i funerali

I funerali si terranno questo pomeriggio, mercoledì 26 febbraio alle ore 16:00 presso la chiesa madre di Mirabella Eclano, dove amici, familiari e compagni di squadra potranno dare l’ultimo addio ad Antonio.

Il cordoglio della Figc Lnd

Anche il mondo del calcio regionale ha espresso il proprio dolore. Il presidente della C.R. Campania FIGC LND, Carmine Zigarelli, insieme al Consiglio direttivo e all’intero Comitato, ha voluto ricordare il giovane atleta:

“Nonostante la malattia, Antonio ha sempre voluto essere al fianco della sua squadra, prima come calciatore e poi come dirigente, dimostrando un grande spirito di servizio e autentica amicizia. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia Moscaritolo e all’ASD Atletico Bonito. R.I.P.”