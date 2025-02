Grottaminarda: Vincenzo Caterino è il nuovo revisore dei conti Il consiglio comunale ratifica la nomina

Il consiglio comunale di Grottaminarda ha deliberato all'unanimità dei presenti, la nomina del nuovo revisore dei conti per il triennio 2025/2028, nella persona di Vincenzo Caterino.

Il provvedimento si è reso necessario dopo la prematura scomparsa del revisore in carica Giovan Giuseppe Di Meglio. A relazionare sugli aspetti tecnici dell'argomento all'ordine del giorno, il vicesindaco Antonio Vitale che ha spiegato come la scelta sia avvenuta da parte della prefettura, per estrazione informatica da un elenco regionale di professionisti e come la normativa stabilisca, per i comuni con meno di 15mila abitanti, la presenza di un solo revisore dei conti.

Vincenzo Caterino, 60 anni, laurea in economia alla Federico II di Napoli, dottore commercialista e revisore Contabile è, tra le altre cose, sindaco in carica di San Cipriano d'Aversa, suo paese d'origine.

Al nuovo revisore l'augurio di buon lavoro, attraverso la dichiarazione di voto, da parte del consigliere del gruppo "Per Grottaminarda 2027", Vincenzo Barrasso.

Da sottolineare in apertura di quello che è stato un breve consiglio tecnico, anche l'augurio di ben venuto e di buon lavoro da parte della presidente del consiglio comunale, Virginia Pascucci, al nuovo comandante della polizia municipale di Grottaminarda, Giovanni Minichiello, presente in sala, augurio accolto con un applauso da parte della platea.