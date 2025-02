Tumore del colon-retto: formazione e prevenzione fondamentale nella lotta Stamane la prima tappa al polo ospedaliero Frangipane-Bellizzi di Ariano, domani ad Avellino

Due giornate dedicate alla formazione e alla prevenzione. Oggi è stata la volta di Ariano Irpino al Frangipane-Bellizzi e domani di Avallino. Riflettori puntati sul tumore del colon-retto, la cui lotta, parte dalla consapevolezza di poterlo diagnosticare precocemente e dalla capacità, attraverso la colonscopia, di prevenirlo grazie alla diagnosi e alla rimozione dei polipi da cui può avere origine.

Stamane la prima tappa al polo ospedaliero Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino dedicata alla formazione di medici specializzandi in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, medici strutturati e infermieri.

Assente per motivi di salute Mario Ferrante, direttore generale Asl Avellino. Saluti affidati a Maria Concetta Conte, direttore Sanitario Asl Avellino, introduzione alla lettura Aristide Morante e analisi del ruolo dell'endoscopia avanzata, a cura di Francesco Maria Di Matteo.

Particolarmente interessante l'esercitazione sull’hub mobile endorunner con il supporto di tutor esperti e ingegneri biomedici di Fujifilm healthcare Italia presso il piazzale dell’ospedale, con il trainer Mario Gagliardi.

L’Endorunner è il mobile training center di Fujifilm healthcare, dotato di tre stazioni endoscopiche, tutte provviste di simulatori sintetici, per la formazione su procedure diagnostiche e interventistiche di videoendoscopia ed ecoendoscopia digestiva e bronchiale.

Domani, venerdì 28 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 13.00, in collaborazione con il comune di Avellino, si terrà al corso Vittorio Emanuele, nell’area antistante la villa comunale, con il supporto della centrale screening dell’Asl di Avellino la tappa dedicata alla informazione e prevenzione del tumore del colon retto.

Lo screening del colon-retto è rivolto alle donne e agli uomini, residenti in provincia di Avellino, nella fascia di età compresa tra 50 e i 69 anni. Inoltre, presso l'endorunner, per cittadini e pazienti sarà possibile confrontarsi con professionisti medici su tematiche inerenti alla prevenzione. Infatti, con l'obiettivo di incrementare consapevolezza e fare sensibilizzazione, verrà illustrata direttamente ai cittadini la metodologia adottata per eseguire la diagnosi e l'eventuale rimozione endoscopica delle lesioni pre-cancerose.

Endorunner, infatti, è un progetto che nasce nel 2022 con una finalità formativa-educazionale che, oltre a prevedere attività di divulgazione scientifica e di formazione per il personale sanitario, ha ampliato nel 2023 il proprio raggio d’azione, volendo sensibilizzare anche l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e dello screening del tumore del colon-retto.