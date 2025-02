Ariano, palazzi abbandonati in centro: anche i privati facciano la loro parte Appello alla massima collaborazione per restituire decoro nel cuore della città

Da un lato l'opera di riqualificazione nel centro storico che piace ai cittadini e ai commercianti. Dall'altro un aspetto molto importante da non sottovalutare che riguarda i privati. Molti palazzi anche storici versano in totale stato di abbandono, privi di manutenzione da anni. Vanno conclusi al più presto i lavori eliminado tutti i buchi neri. Un vero e proprio obbrobrio. Va restituito ordine e decoro anche lungo la strada sottostante il museo civico di palazzo Forte che porta a via Anzani. E lo stesso comune, senza alcuna esitazione, deve sostituirsi con determinazione ai privati, agendo in danno sui tanti eredi, proprietari di ruderi abbandonati in caduta libera. E' di pochi giorni fa l'ennesimo crollo lungo corso Vittorio Emanuele. Ma la mappa del degrado è davvero lunghissima.