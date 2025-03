Solofra, al via la campagna dell'Aido per la donazione organi Iniziativa tesa a promuovere la cultura della donazione attraverso momenti di confronto

di Paola Iandolo

Sabato 8 marzo, presso il Centro Sociale in via Melito a Solofra, si terrà un'importante giornata di sensibilizzazione organizzata dall'AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule). L'evento, che si svolgera` dalle ore 15:00 alle 19:30 - previo prenotazione - è aperto a tutti, dai più piccoli agli adulti, con l'obiettivo di informare e coinvolgere la comunita` sull'importanza della donazione degli organi.

L’incontro vedra` la partecipazione di illustri professionisti del settore medico, che porteranno il loro contributo scientifico e testimonianze dirette sull'importanza della donazione. Tra gli ospiti d’eccezione:

Dott.ssa Anna Giulia De Anseris, specialista dell’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno;

Dott.ssa Debora Angrisani, esperta dell’Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli;

Dott.ssa Simona Parisi, medico dell’Azienda Universitaria Luigi Vanvitelli di Napoli;

Dott. Alfonso Califano, professionista dell’Ospedale Moscati di Avellino;

Dott. Peppino De Angelis, esperto medico locale.

L’evento rappresenta un’occasione unica per approfondire il tema della donazione degli organi, un atto di estrema generosita` che puo` salvare vite umane. Grazie alla presenza di medici altamente qualificati, i partecipanti potranno ricevere informazioni dettagliate e chiarire eventuali dubbi su questo importante tema etico e sanitario. L'iniziativa dell'AIDO Solofra conferma l'impegno dell'associazione nel promuovere la cultura della donazione attraverso momenti di confronto tra cittadini e professionisti della salute. Un appuntamento da non perdere per chi desidera informarsi e contribuire attivamente a una causa di fondamentale importanza.

La presidente dott.ssa Simona Giannattasio