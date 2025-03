Controllo di vicinato, patto civico e minoranza: "Il prefetto la pensa come noi" Ariano. Tiso, Luparella, Mazza, La Carità e Della Croce: "Torneremo alla carica su questo argomento"

"Il prefetto di Avellino, nell’osservatorio tenutosi ad Ariano Irpino ha indicato il controllo di vicinato come strumento fondamentale per la sicurezza dei nostri comuni. E ha spiegato pure che tale iniziativa non c’entra niente con le ronde, anzi serve proprio ad evitare che i cittadini si organizzino pericolosamente da soli.

È da quattro anni - scrive il patto civico con l'appoggio di tutta la minoranza in consiglio comunale - che cerchiamo di spiegare questi concetti all’amministrazione comunale, che dopo aver inserito il cdv, su emendamento del patto civico, nelle sue dichiarazioni programmatiche, poi ha bocciato per ben tre volte la delibera di adozione del protocollo prefettizio, da noi proposta in consiglio comunale: senza alcun motivo, solo perché la avevamo proposta noi. Ma noi torneremo alla carica".