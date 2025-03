Ariano Irpino al centro del futsal sordi italiano: spettacolo e inclusione Due giornate di intensa competizione, passione e applausi al palasport di Cardito

Ariano Irpino al centro del futsal sordi italiano: spettacolo, inclusione e una Wolves Avellino da applausi nelle final four di coppa Italia Fssi.

Due giornate di grande futsal al palasport di Ariano Irpino tra agonismo, emozioni e un progetto vincente. Un grande successo per le final four di futsal maschile coppa Italia Fssi, un evento che ha portato in Irpinia le migliori squadre del movimento sportivo sordi italiano per contendersi il prestigioso trofeo.

Due giornate di intensa competizione, spettacolo e passione che hanno trasformato il Palasport in un’arena di emozioni, con partite combattute fino all’ultimo secondo e un pubblico entusiasta a sostenere gli atleti.

L’evento è stato inaugurato con una conferenza stampa ufficiale che ha visto la partecipazione di esponenti istituzionali e sportivi di spicco. Enrico Franza, sindaco di Ariano Irpino, ha espresso con orgoglio la soddisfazione di ospitare una manifestazione di tale livello, sottolineando l’importanza dell’accessibilità e dell’inclusione nello sport.

Un ringraziamento particolare viene rivolto dagli organizzatori all’amministrazione comunale per il prezioso supporto, ed il cui lavoro è stato fondamentale per l’organizzazione e la perfetta riuscita dell’evento.

Giuseppe Pignataro, cicepresidente della federazione sport sordi Italia e Luca Aquilino, direttore tecnico del futsal maschile, hanno evidenziato la crescita del movimento sportivo sordi in Italia, ringraziando il comune di Ariano Irpino per il sostegno e augurando alle squadre una competizione all’insegna della lealtà e del fair play.

A rappresentare la Asd Wolves Avellino, società organizzatrice dell’evento, è stato Nicola Scarpino, che ha evidenziato l’importanza di portare eventi di alto livello sul territorio e di continuare a investire nella crescita del futsal sordi in Italia.

La Wolves Avellino, infatti, non è solo una squadra, ma un progetto solido che punta alla competitività ai massimi livelli e alla diffusione dei valori dello sport come inclusione e crescita personale.

Un torneo ricco di emozioni e una Wolves Avellino da applausi Il Palasport di Ariano Irpino ha poi lasciato spazio al campo, con le quattro migliori squadre del futsal sordi italiano pronte a darsi battaglia per la conquista della coppa Italia Fssi..

La prima semifinale ha visto la Wolves Avellino affrontare il Real e Non Solo in una gara che si è rivelata una vera e propria battaglia sportiva. Dopo un match equilibrato, ricco di intensità e colpi di scena, la sfida si è decisa ai calci di rigore, dove la Wolves ha mantenuto il sangue freddo conquistando una storica vittoria e volando in finale tra l’entusiasmo dei tifosi.

Nella seconda semifinale, invece, la Asd Catania ha affrontato il Real Futsal in un match ad altissima intensità. Il Real Futsal ha dimostrato grande solidità difensiva e capacità di sfruttare al meglio le occasioni offensive, guadagnandosi così il pass per la finale.

La giornata decisiva si è conlcusa con le due finali. La partita per il terzo e quarto posto ha offerto un’altra grande prova di determinazione da parte delle due squadre uscite sconfitte dalle semifinali, che hanno onorato fino all’ultimo la competizione.

La finalissima ha visto la Wolves Avellino sfidare il Real Futsal in una gara tesa e combattuta. I ragazzi della Wolves hanno lottato con il cuore, mettendo in campo grinta e determinazione, ma non è bastato per avere la meglio su un Real Futsal cinico e concreto, che si è imposto con il punteggio di 3-1, laureandosi campione.

Un evento da ricordare e un trampolino per il futuro Le Final Four di Futsal Maschile Coppa Italia FSSI si sono concluse lasciando in eredità due giornate di sport di altissimo livello, segnate da agonismo, passione e inclusione, ma soprattutto con la consapevolezza che il futsal sordi in Italia è in forte crescita.

La Wolves Avellino, protagonista di un torneo straordinario, ha dimostrato ancora una volta di essere una realtà solida, ambiziosa e pronta a competere ai massimi livelli. Il Presidente Nicola Scarpino, ha ribadito l’importanza di continuare su questa strada, con l’obiettivo di portare la Wolves sempre più in alto. “Abbiamo dato tutto, abbiamo onorato questa competizione e abbiamo dimostrato di essere una squadra con un grande cuore. Questa finale è solo un punto di partenza: continueremo a lavorare per crescere e tornare ancora più forti”.

Oltre al percorso sportivo, la società è già proiettata al futuro. Nei prossimi giorni sono previsti una serie di incontri che porteranno alla massima competitività la Wolves Avellino.

L’organizzazione impeccabile dell’evento, l’entusiasmo del pubblico e la qualità del gioco espresso dalle squadre partecipanti confermano che il futsal Fssi è in continua evoluzione e che la Wolves Avellino sarà ancora una delle protagoniste di questa crescita.

Le Final Four si chiudono con un grande successo, lasciando il segno non solo dal punto di vista sportivo, ma anche come esempio di come lo sport possa unire, abbattere barriere e creare nuove opportunità. Ma soprattutto, si chiudono con la certezza che la Wolves Avellino tornerà presto a lottare per la vittoria, con lo stesso spirito da guerrieri che l’ha sempre contraddistinta