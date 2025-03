Alloggi Acer a Grottaminarda: sopralluogo di Blasi, Sai Cisal e problema risolto L'appello del sindacato: segnalate ogni criticità

A seguito di segnalazioni pervenute da parte di inquilini residenti a Grottaminarda, negli alloggi Acer situati in via Campania, il sindacato Sai Cisal, rappresentato da Gennaro Blasi, in qualità di segretario zonale e vice segretario provinciale, ha deciso di effettuare un sopralluogo finalizzato alla verifica delle problematiche segnalate dagli inquilini.

Blasi ha tempestivamente inoltrato la richiesta di intervento agli uffici dell'Acer di Avellino, i quali si sono attivati rapidamente, inviando sul posto, una ditta di espurgo.

I lavori sono stati eseguiti sotto l'attenta vigilanza del responsabile zonale della Sai-Cisal Blasi, rimasto sul posto per garantire un lavoro ottimale e risolvere i problemi indicati nelle segnalazioni.

Gli inquilini hanno espresso i loro complimenti a Blasi e alla ditta di espurgo per la qualità del lavoro svolto e per la tempestività nella risoluzione del problema.

Blasi si rivolge a tutti gli inquilini Acer della provincia di Avellino, sia iscritti che non iscritti al sindacato Sai-Cisal: "Siamo a disposizione per risolvere qualsiasi problematica, poiché con la giusta preparazione e competenza ogni difficoltà può essere affrontata e risolta".