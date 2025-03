Nuovo guasto della condotta: sarà un sabato senz'acqua Ennesima sospensione dell’erogazione idrica tra Irpinia e Sannio. Chiusura anticipata delle scuole

A causa della rottura sulla condotta idrica del diametro 800 nel territorio di Castelfranci, l’erogazione idrica a servizio di diversi comuni è stata sospesa.

L’intervento di riparazione è in corso e l'ultimazione è prevista nella tarda serata. Genitori costretti a ritirare in anticipo i propri figli nelle scuole. Ad Ariano Irpino, il sindaco Enrico Franza si è visto costretto ad emettere un'ordinanza di chiusura immediata di tutte le scuole di ogni ordine e grado per motivi igienico sanitari.

"Inoltre, al fine di garantire un corretto approvvigionamento nella giornata di domani - scrive nella nota l'alto calore - sarà necessario effettuare la sospensione della fornitura idrica dalle ore 22.00 del giorno 08.03.2025 alle 6.00 del 09.03.20285, orario di inizio della riapertura graduale dell’erogazione.

Gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed apertura degli organi di manovra delle condotte distributrici, mentre per le singole utenze, gli effetti della sospensione e della ripresa dell’erogazione idrica sono in funzione dei tempi necessari per il riempimento delle condotte a servizio delle stesse".

Ecco i comuni interessati:

Ariano Irpino, Torella dei Lombardi, Villamaina, Gesualdo, Grottaminarda, Sturno, Melito Irpino, Montecalvo Irpino, Savignano Irpino, Greci, Villanova del Battista, Fontanarosa, Luogosano, Lioni, Sant'Angelo dei Lombardi, Flumeri, Castelfranci, Mirabella Eclano, Taurasi, Bonito, Paternopoli, Apice, Paduli, Pietrelcina, Sant'Arcangelo Trimonte, Pesco Sannita, Pago Veiano, Reino, Casalduni, Fragneto Monforte, Campolattaro, Pondelandolfo.