Ariano: cestini per la raccolta dei rifiuti pieni ovunque La protesta di un cittadino: "Non è stata una bella immagine della domenica"

Cestini per la raccolta dei rifiuti pieni ovunque in centro. Quella di ieri non è stata una bella cartolina della domenica ad Ariano Irpino.

"Sono un cittadino che ama profondamente la città in cui vive e se vedo anche una sola bottiglia vuota a terra, la raccolgo in silenzio, ma questa volta non ho resistito nell'imbattermi di domenica di fronte a tanti cestini strapieni e ho deciso di scrivervi. In villa comunale a partire dall'ingresso e al boschetto Pasteni lo spettacolo è stato davvero indegno. A notarlo in piazza Lusi sono stati soprattutto i turisti della domenica e non è stata una bella immagine della città".

Non è la prima volta purtroppo che accade. Qualcuno evidentemente non svolge il proprio dovere. Si tratta di servizi che dovrebbero essere svolti normalmente senza dover ogni volta elemosinarli o ricorrere ad un articolo di giornale.