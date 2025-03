Giubileo del volontariato a Roma: Bisaccia presente con la protezione civile La riflessione come sempre puntuale di Giovanni Maggino e l'orgoglio dell'alta Irpinia

Con grande gioia i volontari della protezione civile di Bisaccia, hanno partecipato a Roma, alla santa messa in piazza San Pietro. Una piazza piena di colori del volontariato, un'atmosfera unica. A concelebrare il parroco don Rino Morra. Una grande soddisfazione per la comunità bisaccese e l'alta Irpinia.

"Particolarmente - afferma Giovanni Maggino - significativo il messaggio del celebrante rivolto al mondo del volontariato. Grande emozione per il passaggio attraverso la Porta Santa della Basilica di San Pietro. Ringraziamo don Rino Morra per l'opportunità e l'attenzione verso il nostro gruppo, salutiamo con simpatia gli amici delle Misericordie dell'Irpinia e del Sannio con cui abbiamo condiviso il viaggio".

Poi Maggino fa questa riflessione:

"In un mondo di politici politicanti, gente senza nè arte nè parte, tik toker, influencer, gente senza un mestiere vero, vedere una Piazza San Pietro stracolma di volontari è stato un atto rigenerante. Vedere tutte quelle divise colorate provenienti dall'Italia intera è stato qualcosa di veramente emozionante. Per tutta la giornata non ho fatto altro che guardare le loro facce, capire dalla divisa da dove arrivassero, immaginare la loro vita "normale" fuori dal Volontariato.

Lo stesso è avvenuto verso di noi, ci guardavano, scrutavano la nostra divisa cercando di capire chi fossimo in quella piazza straordinaria. La sensazione di annusarsi e di riconoscersi è stata fortissima, proprio una bella sensazione il pensiero di far parte di quest'altra Italia.

Poi con un pizzico di sana appartenenza al nostro territorio: alla domanda ma dove si trova Bisaccia? Scattava l'orgoglio di dire provincia di Avellino, Alta Irpinia e si partiva in conversazione con i nostri colleghi volontari.

Il Cardinale che ha celebrato ha detto queste parole bellissime: vi ringrazio perchè sull'esempio di Gesù Voi servite il prossimo senza servirvi del prossimo. La vostra dedizione infonde speranza a tutta la società.

Un vuoto c'era in piazza, vvero si avvertiva la mancanza di Papa Francesco, preghiamo, abbiamo bisogno, oggi come non mai, di uomini come lui. Viva il volontariato, viva Bisaccia, viva l'alta Irpinia!!!!