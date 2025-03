Capitale cultura, Rotondi: "Sant’Andrea di Conza e l’alta Irpinia in evidenza" Un progetto suggestivo e apprezzato da commissione e ministero

"Mi congratulo col sindaco di Sant'Andrea di Conza e con tutti i sindaci dell’alta Irpinia, che hanno presentato un progetto suggestivo e apprezzato da commissione e ministero preposti alla indicazione della capitale della cultura del prossimo anno". Lo scrive in una nota Gianfranco Rotondi.

"Ha vinto Pordenone, ma il ministro della Cultura ha definito pari tutti gli altri progetti, e questo dà la misura della qualità delle proposte in campo.

Voglio prendere in parola l’impegno del ministro Giuli per una programmazione culturale più ampia che premi la capacità progettuale delle città non vincitrici.

Sant’Andrea di Conza e l’alta Irpinia saranno sicuramente in prima linea. Talvolta i sogni possono riprendere".