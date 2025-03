Terremoto Campi Flegrei: scossa avvertita anche nell'avellinese Vigili del fuoco: rinforzi anche dal comando di Avellino per le verifiche

Una scossa di magnitudo 4.4 a una profondità di tre chilometri torna a mettere in allarme l'area dei Campi Flegrei. L'evento bradisismico, segnala l'Ingv, è stato registrato alle ore 1,25 ed è stato avvertito in tutti i quartieri di Napoli, nella provincia di Napoli ed anche ad Avellino e Salerno. Nel quartiere Bagnoli le persone si sono riversate in strada. Si tratta della scossa più intensa dall'inizio della recrudescenza del fenomeno bradismico: a maggio 2024 ci fu una scossa di magnitudo 4.2.

Dopo la scossa di magnituto 4.4 registrata all'1:25, con epicentro in mare a due chilometri di profondità non distante dalla costa di Pozzuoli, sono state effettuate 40 verifiche di stabilità nelle zone di Bacoli, Bagnoli e Pozzuoli, e 70 sono le richieste di agibilità ancora da svolgere. I vigili del fuoco hanno anche liberato alcune persone dai piani alti edifici. Il dispositivo di soccorso del Corpo nazionale vede in azione sei squadre del Comando di Napoli, supportate da squadre giunte in rinforzo da Caserta, Avellino, Benevento e Salerno.