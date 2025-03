Ariano: visita al cantiere del polo alberghiero e focus con Discepolo Penultima giornata di confronto sul piano urbanistico comunale

Settimana dedicata al piano urbanistico comunale ad Ariano Irpino. Penultima giornata di confronto. Due i momenti significativi di questa giornata.

Alle 9.00: accoglienza nel museo della ceramica di palazzo Forte e introduzioni alla visita del cantiere per conoscere da vicino i lavori di realizzazione del polo scolastico di eccellenza alberghiero e agroalimentare. Un'opportunità unica per vedere da vicino come sta prendendo forma questo importante progetto che contribuirà al futuro del territorio.

Nel pomeriggio alle ore 16:00, focus sulla nuova legge urbanistica regionale, sul piano paesaggistico regionale della Campania e il masterplan della Valle dell'Ufita.

Un’occasione importante per conoscere da vicino le sfide e le opportunità che Ariano Irpino sta affrontando nella sua crescita urbanistica e paesaggistica.

Attesa la presenza dell'assessore all'urbanistica e al governo del territorio della regione Campania Bruno Discepolo.