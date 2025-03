Ariano, incubo acqua inquinata: il problema è a monte L'appello dei cittadini: scavate nel tratto Cardito bivio Fontanangelica

"Provvedimento di carattere contingibile ed urgente per divieto consumo acqua potabile distribuita solo in due utenze in località Bagnara". Ad emetterlo il sindaco Enrico Franza. E' quanto si legge dall'albo pretorio del comune. "Alto Calore ha ricevuto una segnalazione da parte di un utente, in data 08/03/2025, relativa a modifiche delle caratteristiche organolettiche dell’acqua distribuita alla sua abitazione in località Bagnara. La società ha dato indicazioni, in via precauzionale, di non utilizzare l’acqua a scopo potabile fino a comunicazione dei risultati dei prelievi.

La stessa società ha provveduto a predisporre degli scarichi sul tratto di rete interessato e prelievi di controllo interno di gruppo A presso vari punti e si è riscontrato un marcato inquinamento solo presso l’utente. Preso atto, della nota del 12/03/2025, acquisita al protocollo dell’ente al n. 8056 con cui l’Alto Calore spa. comunicava i risultati analitici dei campioni esaminati, constatato che sono in atto sia sopralluoghi tecnici mirati all’individuazione delle cause del fenomeno di inquinamento, al fine di evitare potenziali pericoli, in via precauzionale, la sospensione dell’uso potabile dell’acqua limitatamente alle utenze indicate, ubicate in località Bagnara è sospesa fino a nuova disposizione di revoca del provvedimento".

Stesse anomalie erano state segnalate anche da località Serra sempre nei giorni scorsi. Della problematica è stato informato il dipartimento di prevenzione dell’Asl di Avellino, il prefetto Rossana Riflesso e le forze dell'ordine. In molti sostengono che il problema va risolto a monte e precisamente all'altezza del bivio di via Fontanangelica, per intenderci altezza Incontro pasticceria, dove da anni le stesse attività commerciali sono costrette a subire odori nauseabondi, soprattutto durante la stagione estiva. Non si esclude che possano esserci scarichi abusivi proprio in questa zona.