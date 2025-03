Lions Grotta, Spinapolice: "Fairplay e vittorie: siete il nostro orgoglio" Il commento

«Una squadra di giovani che merita di più per quanto si sta spendendo ma che comunque con grande dignità si è guadagnata la salvezza matematica ed ora può aspirare anche alla zona playoff. Il Lions Grotta merita tutto il nostro tifo, entusiasmo e sostegno».

Così l'Assessore delegato allo Sport del Comune di Grottaminarda, Michele Spinapolice, dopo la 26ª di Campionato di Promozione, in cui il Lions Grotta milita (Girone C) che ha visto la vittoria dei giallorossi nel derby contro la Savignanese e poi il pareggio della scorsa settimana contro il Montesarchio e neanche una sconfitta da gennaio.

«Nonostante le tante difficoltà – aggiunge Spinapolice – la squadra si sta distinguendo per impegno e fairplay in un campionato, quello di Promozione, dai costi notevoli. L'Amministrazione intende affrontare in termini concreti i problemi in corso, provando, nel breve, a trovare aiuti economici. Noi come amministratori stiamo facendo la nostra piccola parte, anche tanti tifosi che con passione seguono la squadra andando allo stadio a vedere le partite e ricordo che è ancora possibile acquistare la Fidelity Card Lions. Ma un appello vorremmo farlo anche ai nostri imprenditori a sostenere la squadra con un contributo. Sarebbe un bel modo per sentirsi ancor più orgogliosamente grottesi».