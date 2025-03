Torna la neve in Irpinia: crollo termico e fiocchi bianchi sul Partenio Dopo 36 ore di caldo anomalo temperature in picchiata e fiocchi di neve a Montevergine

Meteo, ribaltone termico in poche ore e torna la neve in provincia di Avellino. Questa sera, il massiccio del Partenio si è nuovamente vestito di bianco. Dopo un periodo caratterizzato da temperature relativamente miti, l'arrivo di correnti fredde ha favorito il ritorno della neve sulle vette del comprensorio montuoso situato tra le province di Avellino e Benevento. "Questa sera sulle vette del Partenio si rivede un po’ di neve. L’ingresso di aria fredda dai quadranti occidentali ha dato luogo, come da attese, ad una ulteriore flessione delle temperature. La temperatura, in vetta, è di 0.0°C.". Questo il post degli esperti dell'osservatorio di Montevergine, pubblicato sulla pagina social.

In queste ore l’Irpinia è interessata da venti occidentali, che hanno dato vita ad un calo delle temperature. Domani sera, è previsto l’arrivo di correnti ancor più fredde da settentrione.

Previsioni per domani, Lunedì 17 Marzo 2025 dell'osservatorio: è attesa una generale alternanza tra nubi e schiarite. Nella notte e cavallo fra il pomeriggio e la sera, sono attese locali fenomeni precipitativi, nevosi al di sopra dei 1200-1300 m. Temperature: in calo nei valori minimi. Venti: da deboli a moderati, occidentali sino al pomeriggio, settentrionali in serata.

Previsioni per dopodomani, Martedì 18 Marzo 2025: si prevedono condizioni di tempo soleggiato, al netto di locali ed innocui banchi nuvolosi. Temperature: in calo, anche sensibile. Venti: nord-orientali, moderati o localmente forti, con raffiche fino a 90-100 km/h nel baianese, sulla fascia del Partenio, nel Vallo di Lauro e nel montorese.