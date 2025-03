Endoscopia, Aristide Morante eletto presidente della Sied La nomina

A margine di un simposio svoltosi a Napoli sono stati rinnovati i vertici dell’associazione scientifica che riunisce medici e specialisti che operano nel campo dell’endoscopia digestiva, una branca della gastroenterologia che si occupa della diagnosi e del trattamento delle malattie dell’apparato digerente.

Il dottor Aristide Morante è stato eletto nuovo Presidente della Società Italiana di Endoscopia Digestiva (SIED) – Sezione Campania, a margine del congresso regionale “Focus in endoscopia digestiva: dalla formazione all’innovazione”.

Un confronto di alto profilo ha visto la partecipazione di luminari dell’endoscopia digestiva provenienti da tutta Italia.

Il congresso si è focalizzato su due temi fondamentali:

- La formazione delle nuove generazioni di endoscopisti, con un confronto tra trainer esperti e giovani specialisti, l’uso di simulatori avanzati e l’importanza di ambienti multidisciplinari.

- L’innovazione tecnologica, con approfondimenti su intelligenza artificiale, endoscopia robotica e dispositivi per la terapia endoluminale.

Sabato 14 marzo, a conclusione della giornata, si è svolta la votazione per il rinnovo del direttivo SIED Campania alla cui presidenza è stato designato il dottor Aristide Morante, già vicepresidente e medico in forza all’Asl di Avellino guidata dal Dg Mario Ferrante.

Un professionista irpino, riferimento nel panorama gastroenterologico nazionale, guiderà la società regionale per i prossimi anni con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la formazione, favorire la ricerca e promuovere l’adozione di tecnologie innovative; con lo sguardo sempre rivolto al miglioramento della qualità delle cure per i pazienti: è quanto emerso dal collegio che ha discusso sulle ultime frontiere e ha proceduto alla proclamazione delle nuove cariche.