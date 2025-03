Gemellaggio tra i comuni di Casalbore e Vinovo: amicizia e condivisione L'incontro in un luogo simbolico e suggestivo: la città di Assisi

In occasione del XIV anniversario del gemellaggio tra i comuni di Casalbore e Vinovo, le due comunità si sono incontrate sabato 15 e domenica 16 marzo in un luogo simbolico e suggestivo: la città di Assisi. Un evento che ha unito cittadini e istituzioni nel segno dell’amicizia, della condivisione e della valorizzazione dei legami tra i territori.

L’iniziativa, splendidamente organizzata dalla pro loco Pangea di Casalbore e dall’associazione campana Marechiaro in Piemonte, ha offerto ai partecipanti non solo l’occasione di rafforzare i rapporti tra le due comunità, ma anche di scoprire le meraviglie storiche, artistiche e religiose della città umbra.

Da Casalbore hanno preso parte all’incontro circa 50 concittadini, accompagnati dal sindaco Emilio Salvatore e dal vicesindaco Ettore Tutolo. Da Vinovo, invece, sono giunte circa 80 persone, guidate dal vicesindaco Gianfranco Guerrini e dal presidente del consiglio comunale Francesco Cerulli.

Uno dei momenti più emozionanti della due giorni è stato l’incontro istituzionale a sorpresa, promosso dal sindaco di Casalbore Emilio Salvatore, arricchito dalla presenza del sindaco di Assisi, Valter Stoppini, e del sindaco di Spello, Moreno Landrini. Un gesto di grande significato, che ha reso ancora più speciale il rinnovo del patto di amicizia tra Casalbore e Vinovo.

“Quale migliore testimonial del nostro legame - ha dichiarato il sindaco di Casalbore, Emilio Salvatore - se non il primo cittadino di Assisi, città simbolo di pace, fratellanza e solidarietà nel mondo?” Parole che hanno trovato piena condivisione nel sindaco di Assisi, Valter Stoppini, il quale ha ringraziato per l’invito, esprimendo il suo apprezzamento per la bellezza del rapporto che unisce le due comunità gemellate.

Anche il sindaco di Spello, Moreno Landrini, ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa, che pongono la “comunità” al centro della vita amministrativa e sociale.

Il vicesindaco di Vinovo, Gianfranco Guerrini, ha voluto ribadire quanto incontri come questo rappresentino un riconoscimento per l’impegno degli amministratori locali, che ogni giorno lavorano al servizio dei propri cittadini.

L’evento si è concluso in un clima di gioia e condivisione, rafforzando il legame tra Casalbore e Vinovo e rinnovando l’impegno comune a mantenere vivo questo patto di amicizia.