"Ciao Maria Elisa, Lacedonia non dimenticherà mai il tuo sorriso" Il sindaco Di Conza: la nostra comunità perde un riferimento importante

Lutto a Lacedonia per la morte di Maria Elisa Arminio, punto di riferimento prezioso per la comunità intera. Il suo cuore grande si è fermato per sempre, lasciando un vuoto incolmabile nella sua comunità, tra le persone che l'hanno amata. Maria Elisa Arminio è morta a soli 39 anni. Addolorato il sindaco Antonio Di Conza, primo cittadino di Lacedonia, su facebook ha voluto ricordarla con un post, raccontando quanto Maria Elisa fosse importante per la comunità. "Con tutta la forza attinta alla profondità del mio cuore cercherò di rendermi interprete dei sentimenti dei tuoi amici e dell’intera comunità .(...) Cara Maria Elisa Lacedonia piange la tua assenza. Tutti i messaggi sui social richiamano la tua instancabile disponibilità per l’altro, la tua presenza in mezzo alla gente, il tuo senso di solidarietà umana, lo spirito ottimista e gioioso che ti contraddistingueva, la tua vicinanza e passione per i bambini. Come un fulmine a ciel sereno -senza nessun tuono- la notizia della tua morte arriva a sfondare le porte dei cuori di quanti, incontrandoti, non hanno potuto che amarti. (...)

Il tuo sorriso resterà senza dubbio scolpito nella nostra memoria e sarà trasmesso a tuo figlio Alessandro, perché porti via con te un pezzo del nostro passato collettivo che non va assolutamente dimenticato.

Tu continuerai a vivere nelle nostre menti e nei nostri cuori attraverso i frutti copiosi che germoglieranno dai semi che hai così largamente piantato nella nostra, nella tua Lacedonia.

Dall’oratorio estivo al coro, dai musical ai Carnevali, dalla via Crucis al presepe vivente: la tua è immancabile ed instancabile presenza. Sempre. Ovunque. (...) La tua perdita amara e importante, ci priva di te, moglie e mamma esemplare. Siamo tutti oggi orfani di una presenza attiva e costante nel paese e sul territorio, nonostante ti fossi trasferita a Rocchetta. (...) Ti ricorderemo per la tua intelligenza umana e spirituale che ti ha permesso di affrontare con coraggio e dedizione gli eventi brutti della vita. La tua generosità e disponibilità, il tuo sorriso, ti hanno consentito di ottenere il rispetto e l’affetto delle persone che oggi ti piangono con un dolore indicibile.

Esula dall'età e dal tempo una sola cosa: l'emozione. (...) Roberta, Silvio, oggi c’è spazio per il dolore ma non per la disperazione, c’è spazio per la sofferenza ma anche per la speranza. Perché se è vero tutto quello che è emerso nella Parola di oggi, se è vero tutto ciò che è stato detto su Maria Elisa, la sua morte ha già un odore di risurrezione. Ciao Maria Elisa. A nome della comunità di Lacedonia".