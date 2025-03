Giornata Mondiale dell'Acqua a Solofra arriva De Luca Domani nella città della concia

L’acqua è il cuore pulsante di ogni territorio, una risorsa da proteggere e valorizzare con scelte responsabili e investimenti concreti. Il 22 marzo, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua 2025, Solofra ospiterà un convegno promosso dall’Ente Idrico Campano, per mettere al centro del dibattito il futuro della gestione della risorsa idrica in Campania. L’evento si terrà a partire dalle ore 10:00 nell’Auditorium Solofra Service del Centro Asi, e rappresenterà un momento chiave per fare il punto sulle sfide e sui risultati raggiunti.

Oltre 730 milioni di euro di investimenti stanno trasformando il sistema idrico regionale, con interventi mirati che hanno ridotto le perdite d’acqua dal 54% al 34%, con l’obiettivo di scendere al 27% entro la fine del 2025. Il potenziamento delle infrastrutture e l’eliminazione progressiva degli scarichi hanno reso più efficiente la rete e stanno contribuendo ad un’opera di risanamento ambientale senza precedenti, mentre ulteriori interventi strategici sono in corso per proiettare la Campania verso l’autonomia idrica.

Il convegno vedrà la partecipazione del sindaco di Solofra, Nicola Moretti, del presidente del Consorzio Asi di Avellino, Pasquale Pisano, dei coordinatori dei sette Ambiti distrettuali Eic e del direttore generale dell’Ente Idrico Campano, Giovanni Marcello. Le conclusioni sono affidate a Luca Mascolo, presidente dell’Ente Idrico Campano, e al governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Sarà un’occasione per delineare il futuro della gestione idrica con un confronto tra istituzioni, esperti e amministratori locali, con l’obiettivo di consolidare un modello che punta su sostenibilità, efficienza e innovazione.

Sarà anche un’occasione per parlare dell’attenzione strategica sempre più forte che l’Ente Idrico Campano e la Regione Campania hanno posto sulla gestione del Servizio Idrico Integrato nel Distretto Irpino, un’area che da tempo manifesta criticità infrastrutturali e che necessita di un impegno istituzionale concreto e mirato. In questo contesto, la cabina di coordinamento tra Regione ed Eic sta operando per imprimere una svolta attraverso interventi strutturali e progettuali capaci di ridisegnare il futuro idrico del territorio.

L’evento sarà incentrato anche sulla cultura dell’acqua e sull’educazione ambientale. Durante la giornata si terrà infatti la premiazione dei vincitori del concorso idromusicale “Note d’Acqua”, promosso dall’Ente Idrico Campano e dall’Ufficio Scolastico Regionale della Campania. Giunto alla sua seconda edizione, il progetto ha coinvolto gli studenti delle scuole secondarie di II grado, che attraverso la musica hanno raccontato il valore dell’acqua come bene da tutelare.

«L’acqua è il nostro bene più prezioso e la sostenibilità della risorsa idrica è una sfida che stiamo affrontando con impegno e responsabilità. La Campania sta dimostrando di essere all’avanguardia in questo settore, con investimenti mirati e una visione che guarda al futuro. La Giornata Mondiale dell’Acqua 2025 sarà un momento di riflessione e confronto per consolidare i progressi fatti e continuare a costruire un sistema sempre più efficiente, resiliente e sostenibile», dichiara Luca Mascolo, presidente dell’Ente Idrico Campano.

L’appuntamento del 22 marzo segna un passo in avanti verso un sistema idrico più moderno e sostenibile, con la Campania che si conferma protagonista di una gestione dell’acqua sempre più innovativa e orientata al futuro.